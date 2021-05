Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, respondió al político Diego Fernández de Cevallos, quien publicó una carta en donde pedía al mandatario una audiencia para aclarar, lo que dijo eran acusaciones falsas que expresó en su contra durante su conferencia de prensa.

El mandatario mexicano señaló: “No pues, ay nanita. Es muy sencillo, que aclare, que diga si es cierto o no que él fue abogado de Jugos del Valle; que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando tanto la empresa como el abogado que les devolvieran el IVA, entrando el gobierno de Vicente Fox; que diga si es cierto o no que se terminara el juicio, llegaron a un acuerdo administrativo, sin que se concluyera el proceso; que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos; que diga si es cierto o no, que por esa devolución a Jugos del Valle, descontaron participaciones federales a los estados; que diga si es cierto o no que él utilizo sus influencias, y que nos diga por último, de cuánto fue el moche, cuánto gano por ese asunto. Nada más eso.

Y ya para que vamos a estar hablando, es público y notorio que tenemos diferencias”.

Aseguró que Fernández de Cevallos tiene el derecho de denunciarlo si afirma que está diciendo mentiras, pero dijo tajante que “tiene pruebas”.

Señaló que si Cevallos dice que lo que él está diciendo no es cierto, estaría en su derecho de denunciarlo, pero él no dice mentiras, y tiene pruebas de ello.

López Obrador se refirió al político como parte de un grupo opositor a su gobierno, encabezado por Claudio X. González, de quien dijo, articuló a diversos personajes para hacer un frente para “atacar” su administración.

También señaló que organizaciones vinculadas a Claudio X. González han recibido financiamiento de la embajada de Estados Unidos, situación por la que el gobierno mexicano envió una nota diplomática a dicho país.

Indicó que va a informar sobre lo que se vio ayer de un financiamiento de la Embajada de Estados Unidos a un grupo que encabeza Claudio X. González. Y en efecto, es cierto, sí hay ese financiamiento, desde el 2018 están financiando a este grupo.

Dijo que es algo reprobable, que un grupo opositor a nuestro gobierno que se ha dedicado a obstaculizar todas las obras que se están llegando a cabo mediante la promoción de amparos, como fue en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya, se den estos financiamientos de un Gobierno extranjero.

López Obrador dijo que ayer presentó ya una nota diplomática pidiendo al Gobierno de Estados Unidos una explicación sobre este caso.

El mandatario mexicano detalló que en dicha nota diplomática se le solicitó información a EU sobre el financiamiento y se les dio a conocer que se trata de un grupo político en contra del gobierno, lo que considera es injerencismo.

“Es solicitándoles información y dándoles a conocer que se trata de un grupo político contrario al Gobierno.

Mencionó que Claudio X. González es el de la tacita, que está metido ahora en la campaña en contra nuestra. Es el que articuló, todo este grupo fue el que articuló a opositores como Diego Fernández de Cevallos, Roberto Madrazo; desde luego, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y los medios de información: López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Loret de Mola, el Reforma, todos, porque se propusieron hacer un frente -esto es público, es notorio- para que no alcanzara un partido o varios partidos afines al gobierno que están apoyando la transformación, que no alcanzaran mayoría en la cámara para que no pudiésemos nosotros utilizar el presupuesto en beneficio de los pobres, ese es todo el plan, nos quieren quitar el presupuesto y por eso se agruparon. ¿No tienes la tacita?

Aseguró que eso es lo que está en el fondo, entonces evidentemente es un asunto político.

Con información de: infobae.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: