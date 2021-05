Anzaldúa / Diputado del PRD defiende a CDV

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

¿Cómo están? Se llama Blanca Anzaldúa Nájera. Estudió en la Benemérita Escuela Normal de Tamaulipas, donde actualmente es maestra y lideresa sindical. Ha sido docente en el Colegio Repiso, y en el Centro de Actualización del Magisterio, directora de la Casa del Arte de Victoria, directora del Instituto Tamaulipeco de Cultura, directora del Planetario, y Subsecretaria de Educación Básica Estatal.

Anzaldúa combina, desde hace un buen, su trabajo con la profesión más linda de este mundo (diceeeeen), que es ser madre. Y ya es abuela.

Alguna vez en entrevista para El Diario de Victoria me dijo: “La adversidad me ha hecho crecer. Quiero decirte que yo tenía once años cuando murió mi padre. El enfrentarme a esa situación y contando con que detrás hay detrás de ti dos hermanas, eso hace que te pongas a luchar, “no me voy a dejar vencer, yo quiero crecer, yo quiero ser alguien. Mi padre murió enfermo. Nos quedamos prácticamente en la calle. Y como que te vas acostumbrando a que te salga el coraje. Soy del tipo de gente que entre más obstáculos encuentre ahora sí que mejor bailas”.

Anzaldúa es hoy candidata del partido “Fuerza por México” a alcaldesa de Victoria. Este viernes 14 su cumpleaños. ¡Felicitaciones!

Dos.- Les comparto lo que acaba de decir el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Antonio Ortega Martínez, durante una gira por el municipio de Reynosa. Opinó que existe una persecución política contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

El diputado Ortega Martínez, que realizó una gira en apoyo a los candidatos del partido del sol azteca, afirmó que la única instancia que tiene la facultad de proceder a un eventual desafuero es el Congreso de Tamaulipas. «El Gobernador tiene fuero, y no tiene en este momento ningún riesgo que pudiera ser detenido por la Fiscalía General de la República, hay un tema de carácter técnico jurídico y legislativo».

Cabe recordar que el legislador federal participó en la sesión del 30 de abril cuando la Cámara de Diputados se reunió para dictaminar el proceso de retiro de inmunidad procesal contra el Gobernador de Tamaulipas.

Ortega Martínez explicó que existe una contradicción técnica y jurídica legislativa en la Constitución, ya que otorga de manera errónea a la Cámara de Diputados la facultad para intentar destituir y quitarle el fuero a funcionarios como Gobernadores. «El que da, quita. Al Gobernador el fuero se le dio en el Congreso del Estado y por lo tanto el único que se lo puede quitar es el Congreso del Estado, no la Cámara federal».

Tres.- Pues ahí tienen que el diario “The New York Times” reportó que la mañana de ayer en México hubo 219 mil, 595 muertes por covid-19.

En Nuevo León, según este periódico se han contagiado 123 mil, 231 personas y fallecido nueve mil, 435. En nuestro lindo Tamaulipas se han contagiado 57 mil, 583 y muerto cuatro mil, 898 personas.

Con todo, en Tamaulipas son muchísimos los fallecidos si nos comparamos con Nuevo León. ¿Por qué? Pues porque en Tamaulipas hay la mitad de los fallecidos que en Nuevo León. Y Nuevo León tiene tres veces más población que Tamaulipas. Era para que los muertos en Tamaulipas fueran tres veces menos. ¿Voy bien o me regreso?

Y en el plano nacional, no es posible que como nación estemos en el lugar tercero de fallecidos por covid-19. En muertos Estados Unidos lleva primer lugar y Brasil, segundo lugar. Ello de acuerdo a datos de la Universidad Johns Hopkins (JHU). NOS VEMOS.

