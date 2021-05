El PRI está de regreso; Alex Montoya

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El PRI está de regreso, afirmó de manera categórica Alejandro Montoya Lozano, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía de Victoria quien llamo a sus adversarios de otros partidos políticos al mismo puesto de elección popular, a ser propositivos en sus propuestas frente a los victorenses y evitar descalificaciones.

“Vemos como dos fuerzas políticas, como el PAN y MORENA se están dando hasta con la cubeta, de eso los victorenses ya estamos cansados, no abonan a nada, a ninguna construcción positiva, realmente son puros ataques, descalificaciones entre ellos. Están rebasando la línea dado a que señalan lo que se dejó de hacer como gobierno. Son ataques que no comparto y no me voy a subir a ese barco de descalificaciones”, señaló.

Afirmó que la fórmula del Partido Revolucionario Institucional, en este caso Elly Filizola González y Maricela Guajardo Maldonado, candidatas a diputadas locales por los distritos 14 y 15 y Enrique Cárdenas del Avellano, candidato a diputado federal por el 5 distrito federal, va con ideas, con propuestas, con una campaña limpia para ser buenos candidatos y buenos administradores de los recursos de los habitantes de Victoria y gestionar recursos en sus distritos electorales.

“El Partido Revolucionario Institucional está de regreso, en Victoria obtendrá un buen resultado. Doble contra sencillo que el PAN no repite y vemos que MORENA es un peligro para Victoria”, sostuvo.

En la colonia Moderna Alejandro Montoya Lozano, junto con Marisela Guajardo Maldonado, candidata a diputada local por el 15 distrito, con cabecera en Victoria, hizo suyas las quejas de mejoramiento de infraestructura urbana y pavimentación de calles dado a que hay viviendas donde el agua ingresas a las casas, cuando se presentan lluvias.

En éste sector algunas familias se encuentran en la desesperación porque el gobierno municipal, del Estado y el federal les quito la ayuda en vivienda y entrega de medicinas.

En el recorrido por calles de las colonias Gutiérrez de Lara y La Unidad Modelo los vecinos se quejaron de lo ineficiente de los servicios públicos que brinda el gobierno municipal del PAN, como la falta de un adecuado programa de recolección de basura, falta de focos para un mejor alumbrado público, entre otros.

Así también generó gran aceptación la propuesta de “cisternas en casa” y de realizar un censo casa por casa para ayudar a tener un centro de almacenamiento del vital líquido en las viviendas, con el fin que no tengan escases de agua.