Gal Gadot enojó a miles de personas

LOS ÁNGELES, California, mayo 13 (Agencias)

La actriz israelí Gal Gadot fue duramente criticada en las redes sociales luego de compartir un mensaje sobre la ola de violencia que se ha dado en los últimos días entre su país y Hamas, el movimiento islamista que gobierna la Franja de Gaza.

El texto que la protagonista de “Mujer Maravilla” publicó en su cuenta de Instagram apela a una resolución pacífica, en donde incluyó plegarias dirigidas a las autoridades de ambos bandos exigiendo que cesen las agresiones.

Debido a esto, algunos usuarios partidarios de la independencia palestina consideraron que el posteo de Gadot, quien es oriunda de Tel Aviv e hizo el servicio militar obligatorio en su juventud, era sesgado y hasta ofensivo.

El tono agresivo de muchas de las respuestas llevó a que la actriz las eliminara una por una, hasta que eventualmente decidió desactivar en dicho posteo la opción que permite publicar comentarios.

“Se me rompe el corazón. Mi país está en guerra. Me preocupan mi familia y mis amigos. Me preocupa mi gente. Este es un círculo vicioso que sucede desde hace demasiado tiempo. Israel merece vivir como una nación libre y segura, nuestros vecinos merecen lo mismo”, compartió.

“Rezo por las víctimas y sus familias, rezo para que esta hostilidad inimaginable cese, rezo para que nuestros líderes encuentren la solución para que podamos vivir lado a lado en paz. Rezo por días mejores”, se lee en el mensaje de la famosa ex reina de belleza.