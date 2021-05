Gobierno argentino impide que lleguen vacunas donadas por Matías Almeyda

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En un gesto de caridad, el exDT de Chivas Matías Almeyda, compró y donó 30 mil vacunas contra covid-19 para su ciudad natal, Azul, al sur de Buenos Aires, Argentina.

Sin embargo, el gobierno argentino impidió el ingreso de las dosis debido a una norma que todavía no permite a la inversión privada comprar, distribuir o vender el antígeno.

Por ello, el gobierno de Azul, ha levantado la voz y piden al gobierno de Alberto Fernández que modifique la norma para poder inocular más rápido a la población.

“Matías las tiene, nosotros no podemos perder esta posibilidad. En Estados Unidos sobran. ¿Qué tenemos que hacer con una iniciativa como esta? Hay que tratar de facilitarlo”, dijo Alejandro Vieyra, jefe de gabinete de la municipalidad de Azul a radio Continental.

El exdirector técnico lamentó que la población no se haya cuidado del virus y no se haya valorado la llegada de la vacuna y que su padre y muchas personas hayan muerto a causa del virus.

También consideró que las autoridades de su país han frenado una mayor y eficaz campaña de vacunación.

«Llamé a un político importante de Argentina para decirle que quería vacunar a todo Azul, quería pagar todas las vacunas y no se pudo. No me importaba lo que iba a costar, si me quedaba sin lo que tenía no me importaba porque la pérdida de mi padre y de muchos conocidos me da mucha tristeza. Pero cuando hablé con este político que conozco me dijo que no se podía porque lo manejan los estados. No se puede a nivel privado hacer estas cosas, una lástima”, expresó el Exfutbolista.