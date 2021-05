No más errores

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara.-

En un descuido y la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría desechar la Controversia Constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas en contra de la Cámara de Diputados federales, por aprobar el desafuero del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA. Y todo por el error que se cometió de origen por parte de quien en este caso la interpuso, a la que la Corte le dio de plazo 24 horas, para que acredite la personalidad jurídica que ostenta en la promoción de este litigio constitucional. Y ojalá no suceda lo mismo que los recursos que se interponen ante instancias electorales, donde prácticamente son desechadas, precisamente porque quien o quienes las interponen, no tienen esa personalidad jurídica. A estas alturas ya debió haberse enmendado el error cometido por el Congreso local, donde no han medido las consecuencias que puede traer, el hecho de que pudieran concederle la razón y desechar la decisión de la Cámara baja, para no retirarle el fuero al CABEZA DE VACA o en su caso, validar la decisión legislativa federal. Y es que, ante la embestida del Gobierno de la República a través de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera y hasta la Cámara de diputados federales en contra del Gobernador de Tamaulipas, no puede haber margen de error por quienes forman parte de su defensa. Habrá que decir, que lejos de dirimir el tema de desafuero, la embestida sigue creciendo, creando, buscando o atribuyéndole nuevos cargos contra CABEZA DE VACA. Para nadie es un secreto que el Gobierno federal quiere no solo la destitución del mandatario tamaulipeco, sino también de verlo tras las rejas y para ello no se medirá en lo que tenga que hacer, de ahí la importancia de que, de inicio, el Congreso de Tamaulipas acredite la personalidad jurídica de quien promueve la Controversia Constitucional contra el desafuero aprobado por la Cámara de Diputados federales ante la Suprema Corte, sin nuevos errores o faltas de donde los ministros se puedan agarrar para desecharla, en lugar de echar abajo la decisión del legislativo federal. El caso de GARCÍA CABEZA DE VACA no puede admitir más errores y cada paso en su defensa tiene que ser firme y contundente, por instancias como el Congreso local. Lo que tiene que ver con el resto de las acusaciones está en manos del grupo de abogados y serán ellos los que de acuerdo a la ley, demostrarán la inocencia del mandatario. Sin embargo, pareciera que el Congreso de Tamaulipas no se da cuenta de que el tema principal, del que pueden derivar otras decisiones, está precisamente en evitar el desafuero del Gobernador. Si la Corte no le concede la razón a la Cámara de Diputados federales y considera que debe ser el Congreso de Tamaulipas quien avale o no el desafuero, el Poder legislativo del Estado daría el primer paso y sentaría las bases para seguir adelante con la defensa del mandatario estatal. La Corte expuso en el último acuerdo que emitió, la posibilidad de emitir una resolución pronta, completa e imparcial, pero también advierte que de no cumplir con el ordenamiento, puede decidir en base a la presentación de los escritos, con los elementos que se cuenta respecto al desafuero del Gobernador y eso no sería lo ideal para el Congreso de Tamaulipas. En fin.

