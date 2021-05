Pecados Mortales: Pisotear el dolor de la sociedad

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

Vaya semanita la que nos aventamos; decir complicada es mantenerse en una línea de flotación abstracta que no refleja lo que estamos viviendo.

Los últimos siete días han tenido tal grado de intensidad y perversión del proceso electoral, que de corazón deseamos, las neuronas de candidatos y partidos regresen al espacio de la ética básica.

Lo escribimos por protocolo, porque la historia universal de la política y la búsqueda del poder, tienen todo menos moral. Todo en crueldad, como en las sagradas escrituras de las religiones mayoritarias, además de lo que en el mundo real, está registrado en las crónicas de cada pueblo.

Y no han bastado los reglamentos y las normas, las constituciones, todo orinado. Un presidente que finge demencia sobre su pasado y su presente, legisladores «supinados» al poder y en casos mayores, gateando por los pasillos, provistos de correa y máscaras.

Y sólo para abrir bocado. En cada entidad y municipio, distrito federal o local, siempre hay un tema que resolver, pero en lo macro, es donde más evidencias surgen. Cierto, el PRI y el PAN en su conjunto de 90 años robaron más como es su estribillo, pero qué alguien me explique por qué la devoción de superarles en menos de tres años.

Más allá de la grilla electoral, no me canso de preguntarles por qué se metieron con la salud de los casi 130 millones de mexicanos. No solo no perdono, nunca olvido y más allá, soy parte de una cadena de denuncia, por todos que ahora mismo están muriendo por asfixia en coronavirus, pues se les agota el aire.

Por los que tienen enfermedades degenerativas, por aquellos que mendigan con una receta en la mano y que hasta hace dos años y medio, resolvían las cosas con el Seguro Popular, hoy cancelado.

1.- Y qué poca, de tantas que hemos sostenido aquí. De ser cierta la afirmación de Felicia Knaul, fundadora de la Comisión Lancet para el Acceso Global a los Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor, qué poca.

Vamos a ver qué maromean para fingir que no saben que en México se compra la morfina, 31 veces más caro que otros países. Amigas, amigos, la lista es interminable, vacunas BCG, medicamentos controlados para el cáncer, contratos sin firmar, o retenidos en las aduanas, todo eso y más, ha tenido que soportar la sociedad.

Diría mi padre, Don Margarito, un hombre profundamente sabio, “pero se van a morir de viejos”. Los de abajo, pero también los del poder.

2.- Y reitero, algo grave está pasando, algo intenso se está registrando en la clase media de esta nación, que cada día me encuentro más pro AMLO que mejor se bajan del barco de la Cuarta Transformación.

Localmente Rigo Ramos ahora en favor de Gerardo Peña, y no dudo que se sumen más y si volteamos a otras entidades, aquí cerquita está el Caso de Víctor Fuentes. Renunció al PAN para buscar la alcaldía de Monterrey por Morena y cuando se dio cuenta que eran mucho peor que el PRI, cantó la del meme aquel de “pos me mato”.

3.- Y qué decir del pleito de AMLO versus el Jefe Diego. Una confrontación de pesos pesados, que dudo que se dé porque El Presidente “no le gustan los escándalos”, además de que él va solo a pleitos ganados.

El abogado Diego Fernández de Ceballos, ex candidato presidencial del PAN, retó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a citarlo en Palacio Nacional, para que ofrezca pruebas de sus dichos y acusaciones vertidos el siete de mayo en la conferencia mañanera.

Según AMLO el abogado pertenece a una cofradía en su contra y que habría traficado con el gobierno de FOX para que se le devolvieran impuesto a una empresa juguera (Del Valle). Un chisme largo de contar.

Bomba 1.- O lo recibe y le sostiene con pruebas sus acusaciones, o se retracta o bien «yo doy un paso adelante y usted resultará un difamador cobarde que denigra a México en la presidencia».

Bomba 2.- Respuesta de AMLO: «No pues ¡ay nanita!». Es lo que alcanza a decir. Es «público y notorio que tenemos diferencias. Yo no digo mentiras, tengo las pruebas».

Bomba 3.- Moja oreja de Fox: “Recíbelo!!! No le saques!! A que le tienes miedo?”.

4.- Y la raza de bronce grita, hay tiro o qué ¿zacatito pal conejo?

Territorio electoral.-

Quedan 22 días y horas para que abran las urnas en México y todo van a subir de tono. Nos alcanza para una última ruta de supervisión en todo Tamaulipas y que sea los que Dios, los candidatos y los votos definan.

Nostra Política.- “La amistad, como la sombra vespertina, se ensancha en el ocaso de la vida”. Jean de La Fontaine

