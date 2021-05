Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Redacción ED.-

Cd. Victoria, Tam.-

Este viernes por la mañana al hacer su arribo a Palacio de Gobierno, el mandatario tamaulipeco manifestó su postura ante los medios de comunicación sobre el tema del desafuero y la controversia que se ha generado en torno a ese asunto entre el Gobierno de la República y el estado, al que se han sumado gobernadores de otras entidades.

Al ser cuestionado sobre la versión dada a conocer esta semana por la Fiscalía General de la República en el sentido de que habría recibido información de Estados Unidos referente a presuntos delitos cometidos por García Cabeza de Vaca en ese país, el gobernador señaló como falsos esos señalamientos.

“No solamente no tengo pendientes (en Estados Unidos), ya salió Tony Canales que es un abogado muy reconocido y fue Fiscal en Estados Unidos, donde hizo un rastreo y analizó todas las Cortes y no existe nada que tenga que ver con un delito que se haya cometido o que esté en proceso y a mí me da gusto porque eso demuestra que alguien está mintiendo”, señaló.