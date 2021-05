Se burlan de candidata por compararse con “Doctor Who”

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Yolanda Cantú candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Monterrey se comparó con el personaje de ficción Dr. Who y se denominó a sí misma como “Yolanda Who Cantú”.

“En el ámbito político soy denominada Yolanda Who, Yolanda Who Cantú, muy parecida a Doctor Who, el cual fue una mente brillante, que tenía metodología, estructura y hablaba con cuentas claras, para hacer grandes cosas por su ciudadanía”.