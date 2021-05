Tamaulipas séptimo en Hospitalización por covid

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

La ocupación hospitalaria general de infraestructura covid-19 en Tamaulipas se ubica el 14.84 por ciento, decir 157 de las 836 camas censables con ventilador y de unidades de cuidado intensivo (UCI) con ventilador.

Así lo reportó la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (Red IRAG), que monitorea 30 unidades hospitalarias pertenecientes tanto a instituciones federales como de la red estatal que integran el sector salud.

Con esta ocupación la entidad se ubica en el lugar siete del ranking nacional, por debajo de Quintana Roo con 29.80, Ciudad de México 22.50, Morelos 16.75, Tabasco 16.73, Guerrero 16.16 y Puebla 15.66 de ocupación general.

La Red IRAG da a conocer que entre las tres instituciones que presentan mayor ocupación, se mantiene la unidad IMSS-Bienestar de Soto la Marina con un cien por ciento.

También el Hospital General Dr. José María Cantú Garza de Reynosa con 74 por ciento, así como el Hospital Naval de Tampico que reporta 50 por ciento de ocupación general.

Con el 31 por ciento está el Hospital General de Zona (HGZ) No. 13 del IMSS en Matamoros, el HGZ No. 3 del IMSS en El Mante con 30 por ciento, mientras que el hospital No. 1 del IMSS en Victoria tiene el 26.

Además hay 12 unidades federales y estatales con ocupación de entre cuatro y 22 por ciento, mientras que 13 no reportan ocupación en ninguna de sus áreas covid.

Tamaulipas registró variaciones al alza durante martes y miércoles, que llevaron la ocupación general hasta el 15.29 por ciento sin embargo al cierre del jueves este indicador había comenzado a bajar aunque más lentamente.