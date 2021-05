Unidades de Salud están en el abandono: Marggid

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

Además de las crisis en el abasto de agua potable y los robos, los habitantes de esta Ciudad Capital padecen además el abandono en el que se encuentran las unidades de salud, lamentó el candidato Independiente a la presidencia municipal de Victoria Marggid Rodríguez Avendaño.

Destacó que durante sus recorridos por las colonias y ejidos se ve el reflejo de la poca importancia de la Secretaría de Salud para dar atención médica a esas miles de personas que hoy carecen de ese servicio, expresó.

El candidato independiente a la presidencia municipal de Victoria refirió; “es lamentable que hoy Victoria se encuentre así, las carencias que vivimos en cada rincón de los ejidos y colonias nos muestra un Victoria con serios padecimientos”.

Y detalló; “el no tener agua, la cual utilizan los mismos partidos de siempre y que utilizan de bandera, es lamentable, pero ver en cada casa una persona enferma y que nos digan que cerraron el Centro de Salud y que en los demás no haya medicamento te deja ver que nadie está haciendo nada y que dejan que la sociedad siga sufriendo,”.

Rodríguez Avendaño recordó que el no tener agua en las llaves es una grave problemática, y ahora la falta de medicamentos y el cierre de los centros de salud ha generado que los malestares y los padecimientos aumenten entre la sociedad.

“Piden a gritos una solución pero nadie los escucha”, lamentó.

“Hemos estado nosotros con el tema de la inseguridad señalando las cosas que nos cuenta la sociedad, pero el tema de la salud y ahora otro que recién señalaron en esta semana, son los robos en las escuelas, los menores van a empezar de manera presencial y alterna el ciclo escolar en este año, pero sin computadoras, sin pantallas y otros saqueos que ya cometieron seguramente los ladrones de las casas, negocios y ahora las escuelas”, resaltó.

Para concluir, Rodríguez Avendaño explicó que la tarea es difícil, “pero más difícil es cuando no se inicia con voluntad y regresar la tranquilidad en Victoria”.