Desde su cama en el hospital la adolescente dijo que lleva dos operaciones de las cuales todavía no se recupera y que le faltan dos, una del coxis y otra de la pelvis.

Detalló también que sufre de fuertes dolores en el coxis y los clavos que le colocaron, para los cuales los médicos no le dan medicina y se remiten a entregarle toallas calientes para que se las coloque en el sitio del dolor.

Reveló que tampoco le dan gasas, por lo que tiene que limpiar y cubrirse las heridas con papel de baño.

No estoy bien; no puedo ni mover mis pies. Los doctores se enojan, me regañan. Me gritan que por qué no muevo mis pies; que yo ya llevo mucho tiempo aquí para que no esté moviendo mis pies. Yo en las noches lloro del dolor”, denunció.