Especie en peligro de extinción

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Mauricio Zapata

Hoy fue día del maestro y por segundo años consecutivo no fueron agasajados como era la tradición.

Pero… ¿quiénes realmente son maestros?

Vayamos por partes. Para no irnos tan lejos, muchos que suelen asistir a los tradicionales festejos, son “comisionados”, que ah cómo abundan con reforma o sin ella.

Los verdadero profes. Los que se parten la madre en un salón de clases, o ahora a través de las computadoras y las plataformas digitales, a las que se han adaptado, y muy bien. Los que batallan diariamente con 20, 30, 40 y hasta 50 chamacos en una aula. Los que enseñan, los que imparten cátedra.

Y sí, aunque usted no lo crea aún hay esos mentores con vocación. De esos que anteponen al alumno y la clase que a la grilla y la flojera. Los que primero piensan en los estudiantes y después en su delegado sindical.

Aún hay, pocos, pero hay, maestros que preparan su clase con calma y buscan las mejores estrategias para que los chamacos aprendan.

Lo sé, hay muchos que heredaron la plaza (casi el 60 por ciento de los actuales maestros, según cifras de la SET) que van solo por cumplir con el trabajo, que se la pasan de salón en salón haciendo grilla y “socialité”. O ahora que se conectan encargan tarea y se van.

Hay muchos que prefieren encargar trabajos solo por cumplir con el programa, pero que no enseñan. No son pedagogos. Pero de esos, mejor ni hablamos.

Hay otros más, que su prioridad es la grilla y las clases pasan a segundo o hasta tercer término, tan es así que buscan afanosamente un lugar en el Sindicato y lo encuentran, ellos son los comisionados y que tampoco vale la pena desperdiciar espacio en ellos.

Los hay peores, que les heredan la plaza y como cuentan con algún cuate “en la Secretaría”, les consigue que cobren sin trabajar; o bien, se hacen muy amigos de un funcionario y la secretaria de éste para que les den su hangarcito. No, esos son los peores.

Mejor hablemos de los que tienen la vocación de servicio.

De los que se levantan todos los días a las 6:00 de la mañana a prepararse para hacer su trabajo y lo hacen con gusto.

De aquellos que día a día se preparan para ser mejor, pero sobre todo, para preparar mejor a sus alumnos buscando la mejor estrategia para meterle a los niños el tema que se estudia.

De esos profesores que batallan, y lo hacen con gusto, que trabajan porque les apasiona y no porque no les queda de otra.

Platicaba con un maestro, de esos de los que ya casi no hay y con una sola frase resume lo en esta columna he expresado.

“Es mi trabajo, de eso vivo, no me gustan las grillas, yo prefiero dar clases, a veces me quedo más tiempo tratando de explicarle a los niños que van más atrasados, a veces en el recreo platico con ellos para ver en qué y por qué están fallando”.

Y añadió: “De esto vivo; lo único que quiero es que los niños aprendan y sean personas de bien”.

Son de esos profes que sí valoran su chamba. Esos que ya no hay. De esos a los sí vale la pena felicitar porque es una especie en peligro de extinción.

Ojalá hubiera muchos, pero mucho más como él, pero sobre todo, que la SET los reconozca y los premie. Que los valore y los cuide.

EN CINCO PALABRAS.- Las reformas no se aprovechan.

PUNTO FINAL.- “El mejor maestro no es el que sabe más, sino el que enseña mejor”.

Twitter: @Mauri_Zapata