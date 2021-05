‘Importan’ agua de Veracruz ante escasez en Tampico

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis/ El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- Comerciantes del mercado municipal de Tampico y negocios aledaños tienen que realizar sus compras de agua de botellón en la zona del norte de Veracruz, debido a que purificadores de la zona centro siguen sin poder operar de manera normal, después de haberse presentado el acaparamiento de garrafones por la psicosis en redes sociales.

Gloria Zubieta Sánchez presidenta de la Unión de Comerciantes Unidos por los Mercados de Tampico, señaló que «lo más lamentable es que además que no se cuenta con la suficiente capacidad para abastecer el agua, muchas purificadoras aprovechan para subir el precio de forma exorbitante, pues llegó a costar hasta 25 pesos cada Botellón, cuando regularmente lo bendiga a 12 pesos.

Indica que se tuvieron que organizar con quién surte el agua embotellada a los distintos comercios para logrará obtener en vital líquido, que se utiliza para muchas de las actividades del sector gastronómico de los mercados, y que no tuvieran un desabasto, pues hubiera representado mayores pérdidas en algunos negocios de este sector del centro de Tampico.

Comenta que el proveedor del agua tuvo que acudir a empresas purificadoras del norte de Veracruz para poder surtir el producto, pero que el precio fue aumentando durante toda una semana, cuando se vivió lo más crítico de la supuesta escasez de agua, quedando el precio del garrafón ahora con un aumento, pues las empresas ya no han reducido el costo al público.

Expresa que «en algunos negocios de venta de agua, la acapararon para esperar a que el precio subiera más y poder sacar mayor ganancia y ahora ya quedó hasta 25 por ciento más cara que lo que costaba antes de la psicosis de hace unos, por lo que las autoridades deben de mediar está situación para evitar acaparamiento y subida de precios en productos tan importantes como lo es el agua».