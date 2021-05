Llama Salud a no pernoctar en lugares de vacunación

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Nudia Toscano/El Sol de Tampico

Tampico,Tam.- Al arrancar este lunes la jornada de vacunación de segundas dosis anticovid-19 para adultos mayores, la autoridad en materia de Salud pide a la población no pernoctar en las sedes asignadas y respetar el orden alfabético en Tampico.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria N° II, Héctor Pérez Monsiváis, indicó que las dosis están garantizadas para quienes se aplicaron la primera vacuna en el pasado mes de abril, por lo que no será necesario el reservar el lugar de manera anticipada.

“Que estén pendiente del día que les toca, que tengan paciencia para que acudan conforme al orden, hay suficientes dosis para todos, no hay necesidad de que se vayan a quedar a dormir allá”.

El entrevistado recalcó que si la población conserva la calma y acude los días asignados de acuerdo al orden alfabético que determinó Bienestar Federal, la jornada deberá transcurrir en orden “está perfectamente planeado para sacar la vacunación a todos quienes requieren la segunda dosis”.

Cabe señalar que el personal de la Jurisdicción estará atendiendo el módulo de la Unidad Deportiva de Puertas Coloradas, además, se contará con sedes en el Auditorio Municipal y en el Expotam, para gente que acuda a pie, y el servicio hasta el automóvil (drivethru) será en la Universidad Autónoma de Tamaulipas ingresando por el acceso de Faja de Oro.

Pérez Monsiváis, enfatizó que en esta ocasión fueron considerados para participar a lo largo de toda la jornada, esto en sentido en que durante la aplicación de primeras dosis colaboraron únicamente los últimos tres días.

Lo anterior, luego de verse sobrepasados el personal de Bienestar Federal lo que llevó a largas filas en donde la población esperaba hasta más de 15 horas para ser inmunizados, acciones que se busca evitar al sumar a más profesionistas de la salud durante esta jornada.