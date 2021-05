Protestas en Colombia exigen fin a violencia contra mujeres

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Las marchas en Colombia continúan después de más de dos semanas y ahora las mujeres de ese país claman el fin de la violencia sexual contra las manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, después de que se denunciaran hasta 16 casos durante estos días de protestas multitudinarias.

“Si así son de bonitas todas las manifestantes, dan ganas de gasearlas a todas”, denunció una mujer que le dijo un agente de la Policía durante una de las marchas de estos días.

Además, en ese mismo país el jueves se conoció el caso de la muerte de una menor de edad, supuestamente por suicidio, después de que denunciara tocamientos y abusos sexuales en una comisaría en la ciudad de Popayán, Cauca.

Con pancartas de “Policía, no me violes” o “Las mujeres no somos botín de guerra” y con gritos contra el patriarcado o los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, dos centenares de personas se congregaron hoy, en una de las protestas convocadas, frente al Comando de Atención Inmediata (CAI), una especie de comisaría, del barrio La Soledad, en Bogotá.

“Las mujeres estamos haciendo un plantón para rechazar una vez más que la fuerza pública, la Policía y el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) violan a las mujeres, las retienen, las torturan”, dijo en la protesta María Eugenia Ramírez, feminista y activista de Mujeres por la Paz.

Por la falsa declaración de la Policía de Popayán sobre el caso de la joven violentada y la denuncia de abuso sexual y de autoridad, con @IvanCepedaCast solicitamos a @PGN_COL que inicie vigilancia especial en el proceso penal de la FGN e investigue al brigadier Ricardo Alarcón. pic.twitter.com/sX6VTaLKer — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) May 14, 2021

Con información de: lopezdoriga.com