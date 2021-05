Rechaza priista a candidatos con historial de violencia

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

Por estar involucrado en hechos de violencia Lalo Gattás está legalmente impedido para participar en el actual proceso electoral, aseguró la candidata del PRI a diputada local por el Distrito 15, Marisela Guajardo Maldonado.

“No merece estar participando en un proceso político, claro que no lo merece, y el Ietam tiene perfectamente bien identificado lo que se trata en relación a la violencia”.

“Una persona que ha tenido cualquier situación de violencia en su vida y que esté denunciado no puede participar, eso está perfectamente claro dentro de la ley”, insistió.

Y más grave aún, dijo Guajardo Maldonado, es que el candidato a alcalde de Victoria por Morena se ha negado a aclarar la situación, de lo cual solamente se ha limitado a responder con evasivas.

“A mi realmente me tiene muy molesta, independientemente del partido que sea, creo que merecemos una explicación de parte del candidato Lalo Gattás como mujeres”.

En ese sentido, Guajardo Maldonado hizo un llamado a Gattás Báez.

“Exigirle, creo que le ha dado muchas vueltas y no ha sido preciso en decir sí o no, y realmente lo que el pueblo y lo que los ciudadanos necesitan hoy es tener la seguridad que los candidatos que tenemos, que tienen los partidos políticos, no tengan que ver en ningún momento en ninguna situación de violencia del tipo que sea”.

“Yo hago un llamado muy estricto como mujer a que Lalo Gattás aclare la situación porque ha dado muchas evasivas”, recalcó.