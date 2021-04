Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden anunció que retirará a las tropas estadounidenses de Afganistán.

Las tropas dejarán el lugar antes del vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El mandatario declaró: “es hora de acabar con la guerra más larga de Estados Unidos”, “Fuimos a Afganistán por un horrible ataque que ocurrió hace 20 años. Eso no explica por qué debemos seguir allí en 2021”, dijo Biden en su discurso.

La idea de Biden es retirase de Afganistán sin imponer condiciones a los talibanes o al Gobierno afgano.

Dijo ser el cuarto presidente con tropas en ese país y no pensaba pasar esa “responsabilidad a un quinto.”

Sin embargo enfatizó el compromiso de su gobierno con las vías diplomacias entre los talibanes y el Gobierno afgano.

“Es hora de acabar con la guerra más larga de Estados Unidos. Es hora de que las tropas estadounidenses vuelvan a casa”, dijo.

Today, President Biden announced the withdrawal of U.S. troops from Afghanistan — bringing an end to America’s longest war. pic.twitter.com/qg7oj2uWtW

— The White House (@WhiteHouse) April 14, 2021