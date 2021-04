Muere el actor Patricio Castillo, hospitalizado tras problemas pulmonares

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El actor Patricio Castillo falleció este jueves después de varios días hospitalizado por problemas pulmonares.

La noticia la dio a conocer el programa Hoy: “Lamentamos el sensible fallecimiento del primer actor #PatricioCastillo Q.E.P.D Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, escribió el programa en su cuenta de Instagram.

La esposa del actor descartó en su momento que se tratase de covid-19 en una entrevista para Televisa.

Según informo Patricio Castillo tenía una baja de saturación. “tuvo una baja de saturación y todo mundo corriendo de: ‘Covid, covid’. Gracias a Dios no fue así, este es un hospital no covid, no es covid”, comentó Haunani Ruiz.

Lamentamos el sensible fallecimiento del primer actor #PatricioCastillo Q.E.P.D 🕊 Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos 🙏🏼 pic.twitter.com/MgEh4m38PK — Programa Hoy (@programa_hoy) April 15, 2021

