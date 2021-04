Denunciará Pilar Gómez a Eduardo Gattás por ataques

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.-

La candidata a alcalde del Partido Acción Nacional Pilar Gómez Leal anunció que presentará una denuncia en contra del también aspirante a la Presidencia Municipal de Victoria por Morena Eduardo Gattás Báez y/o a su equipo de trabajo por ataques misóginos en su contra enviados y difundidos vía teléfono celular así como en redes sociales.

“Yo siempre he sido, fui, empecé a ser muy respetuosa, he sido atacada por su grupo, porque no hay más que, son morenos los que están ahí, por su grupo”.

La también alcaldesa con licencia destacó que dichos ataques se han registrado desde el año pasado, sin embargo, dijo, aun cuando a título personal no es de confrontación, ha decidido presentar una denuncia para sentar un precedente.

“A finales de diciembre se fue incrementando al punto de tener cosas obscenas y fotos obscenas en mi celular, en mis redes sociales y ha sido algo bastante, bastante desagradable, porque o tiene connotación sexual o es ya lárgate, métete a tu casa, vete a barrer”.

Con la denuncia se protege al género femenino

Gómez Leal destacó que el presentar la denuncia se sienta no solamente un precedente, sino que con ello se protege al género femenino de situaciones misóginas y de cualquier otro tipo.

“Yo no había querido empezar a hacer una confrontación porque no es mi estilo, no soy de estar confrontando, pero creo que ya es poner un alto no nada es por mí, estoy defendiéndome a mí y a todas las mujeres que traigo atrás, esa es la verdad, hay que sentar un precedente de que no se vale que nos traten así”.

Por otra parte, Gómez Leal cuestionó la firma de promesas de campaña que realiza Gattás Báez.

“Es que es muy fácil firmar papeles, es muy fácil hacer promesas, es muy fácil decir esto lo voy a hacer pero no sabe de dónde”.

Para concluir, señaló; “con el simple hecho de decir que va a regularizar terrenos, desde ahí te das cuenta de la ignorancia que hay sobre el tema de la administración pública municipal”.